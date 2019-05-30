Активистке движения Me Too во Франции предъявили обвинения в клевете

Париж, , 13:48 — REGNUM Во Франции предъявили обвинения в клевете ведущей активистке движения Me Too Сандре Мюллер. Теперь женщина отвечает за свои публикации в Twitter перед судом, передает канал n-tv 30 мая.

Иск в суд подал бывший руководитель частной французской телекомпании Эрик Брион. В октябре 2017 года Мюллер публично обвинила его в сексуальных домогательствах и в том, что он отпускал фривольные замечания по поводу ее фигуры и привлекательности.

Истец не отрицает, что на вечеринке в состоянии опьянения говорил подобное, но, как уверяет, его слова носили ироничный характер. Брион требует от журналистки возмещения ущерба в размере €65 тыс., покрытия судебных издержек и удаления оскорбительных публикаций.

Когда появилось движение Mee Too, публикации Сандры Мюллер вызвали резонанс во Франции. Многие известные женщины, в том числе актриса Катрин Денев потребовали от активисток прекратить публично оскорблять мужчин. За это, в свою очередь, они подверглись нападкам со стороны феминисток.