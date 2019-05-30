Четверг, 30 Мая 2019 года
13:33:03 МСК

В Кремле отреагировали на отставку спецпрокурора США Мюллера

Политика

В Кремле «достаточно уделили внимания теме Мюллера»

Москва, 30 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Россия уделила достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Думаю, мы уже достаточно уделили внимания теме Мюллера и результатам его работы», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об отставке 29 мая. Комментируя расследование, которое проводила его команда в отношении президента США Дональда Трампа и «российском вмешательстве» на выборах 2016 года, он заявил, что сговора не было, но «вмешательство» было.

Читайте также: Спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление по «российскому делу»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить