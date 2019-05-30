В Кремле отреагировали на отставку спецпрокурора США Мюллера

Москва, , 13:33 — REGNUM Россия уделила достаточно внимания теме доклада бывшего спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Думаю, мы уже достаточно уделили внимания теме Мюллера и результатам его работы», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил об отставке 29 мая. Комментируя расследование, которое проводила его команда в отношении президента США Дональда Трампа и «российском вмешательстве» на выборах 2016 года, он заявил, что сговора не было, но «вмешательство» было.

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