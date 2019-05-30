В Японии борются за Курилы, на Украине — катастрофа: Радио REGNUM

Москва, 30 мая 2019, 14:00 — REGNUM
- Китай обвинил Вашингтон в экономическом терроре и травле;
- В Японии протестуют на фоне приезда Лаврова и Шойгу;
- Путин внёс законопроект о приостановлении действия ракетного договора;
- В России цена на билеты в плацкарт подорожала вдвое;
- Ми-8 потерпел крушение на Украине.
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