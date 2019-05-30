В Кремле ДСНВ назвали краеугольным камнем мировой безопасности

Москва, , 13:31 — REGNUM Вопрос о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) необходимо решить, в этом уверены в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал ДСНВ краеугольным камнем архитектуры международной безопасности и разоруженческой тематики и подчеркнул, что вопрос нуждается в обсуждении. Он напомнил также, что о российском взгляде на проблему американская сторона была не раз информирована, в частности, вопрос СНВ обсуждали президент РФ Владимир Путин с госсекретарем США Майком Помпео на встрече в середине мая.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2011 году и останется в силе до 2021 года. Документ указывает условия сокращения каждой из сторон своих стратегических наступательных вооружений. Российская сторона призывает США не затягивать с решением вопроса о продлении договора.

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