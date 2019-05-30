США: мы продолжим сотрудничать с Индией, нашим «великим союзником»

Нью-Дели, , 15:04 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа готова продолжать сотрудничество с Индией после прошедших в южноазиатской стране парламентских выборов. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что руководство США не ставит под сомнение честность парламентских выборов в Индии. Охарактеризовав Индию как «великого союзника США», официальный представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Белый дом продолжит тесно сотрудничать с Индией. По словам Морган Ортагус, госсекретарь США Майк Помпео надеется в скором времени провести переговоры со своим индийским коллегой «по целому ряду вопросов».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. БДП получила 303 места в нижней палате парламента из 543.