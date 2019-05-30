Комитет Госдумы поддерживает приостановление ДРСМД

Москва, , 13:22 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам поддерживает президентский законопроект о приостановления действия ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Комитет по международным делам поддерживает законопроект. Все наши депутаты единогласно выступают за его принятие», — сказал Слуцкий.

Он также сообщил о просьбе президента РФ Владимира Путина рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

Решение связано с абсолютно деструктивной политикой США, которые вышли в одностороннем порядке из договора. Это грозит не продлением в 2021 году ДСНВ (СНВ-3) и обрушением всей системы стратегической стабильности в мире, сказал парламентарий.

Договор об РСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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