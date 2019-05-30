Главное — ситуация с Россией: лагерь Порошенко озвучил политические планы

Киев, , 13:21 — REGNUM В лагере бывшего президента Украины Петра Порошенко считают, что на сегодняшний день рано говорить о том, кто возглавит новое правительство Украины и парламент после досрочных выборов в Верховную раду.

Об этом прессе в кулуарах парламента заявил сегодня, 30 мая, заместитель главы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня, по разным социологическим опросам, в парламент попадает четыре политические силы и еще одна, две политсилы находятся на грани. Мы готовы обсуждать конфигурации или создание коалиции в будущем, только если это будет проевропейская коалиция, если она будет отстаивать вступление Украины в НАТО. Нам нужно готовить заявку на 2023 год», — считает Березенко.

При этом он выразил сожаление относительно того, что новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет провести опрос граждан относительно переговоров с Россией.

«Любой другой вариант: договоренности, референдумы о примирении с Россией, к сожалению, то что декларируется сегодня лидерами страны — для нас недопустимо. При таких обстоятельствах в следующем парламенте «Европейская солидарность» будет в европейской конструктивной оппозиции и точно не будет претендовать ни на спикера, ни на премьер-министра», — заявил соратник Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Эта идея была жестко раскритикована многими политиками и экспертами.

28 мая представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Зеленского будет «нарабатывать и подавать в парламент» ряд законодательных инициатив, в том числе — по формату референдума.