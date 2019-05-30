В МИД РФ оценили стремление Саакашвили «строить новую Украину»

Москва, , 13:16 — REGNUM Заявления бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили, накануне вернувшегося в Киев, о намерении «строить новую Украину» вызвали недоумение у официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Планы политика дипломат прокомментировала на странице в Facebook.

Читайте также: Саакашвили рассказал, зачем хочет вернуться на Украину

Саакашвили получил от новой власти Украины «заказ на киллерство»

«Саакашвили заявил, что «хочет с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину». Опять? Опять новую Украину?» — задаётся вопросом Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, что же тогда происходило в стране с 2014 года, когда на Украине был совершён госпереворот, и до этого времени, в период правления Виктора Ющенко в 2005—2010 годы.

«Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны?» — написала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2015 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен тогдашним главой государства на пост губернатора Одесской области. С этой должности политик был уволен осенью 2016 года. В июле 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, грузинский экс-президент тогда находился за границей. В сентябре того же года Саакашвили нелегально вернулся в Киев из Польши.

Также по теме: Саакашвили: Порошенко трижды предлагал мне пост премьер-министра Украины

Саакашвили похвалил Зеленского за интерес к сортирам карателей в Донбассе

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая после получения в украинском консульстве в Варшаве гражданства Украины политик вернулся в Киев.

Добавим, что экс-глава Одесской области заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине. Политик отметил, что будет в этом вопросе осторожен и пока не видит себя частью «местного политического процесса». Саакашвили также заявил о намерении бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.