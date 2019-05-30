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В Южной Корее спустя 3 месяца после крушения возобновили полеты KF-16

Политика

Ранее истребители не летали из-за расследования февральской катастрофы

Сеул, 30 мая 2019, 16:24 — REGNUM  В Южной Корее возобновили эксплуатацию истребителей KF-16, составляющих основу ВВС страны. Соответствующее решение было принято по результатам расследования причин крушения аналогичного самолета в феврале, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

27 февраля двухместный KF-16D упал в воды Желтого моря, пилоты катапультировались. С того момента ни один из 120 истребителей не поднимался в воздух на время проведения расследования. Как удалось выяснить экспертам, крушение было вызвано пожаром двигателя из-за неполадок в топливной системе. Министерство обороны провело техническое обслуживание всех истребителей данной модели и осуществило замену топливных фильтров. В связи с этим, безопасность эксплуатации не вызывает вопросов, заявили в военном ведомстве. Пилоты уже вернулись к несению службы на истребителях KF-16.

Самолеты произведены американским концерном Lokheed Martin и поставлены в Южную Корею ещё в 1998 году. Сейчас из США в Южную Корею отправляются новейшие истребители пятого поколения F-35A.

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Зарубежная хроника
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