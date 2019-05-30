Четверг, 30 Мая 2019 года
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Жителей пограничных областей Уганды просят воздержаться от визитов в Руанду

Политика

На прошлой неделе солдаты армии Руанды убили жителя Уганды в 50 метрах от границы

Кабале, Уганда, 30 мая 2019, 13:18 — REGNUM  Представитель администрации округа Кабале в Уганде просит местных жителей воздержаться от визитов в Руанду до тех пор, пока ситуация на границе двух стран не нормализуется, передает Daily Monitor Uganda.

«Прекратите пересекать границу с Руандой по любым причинам до нормализации ситуации», — заявил представитель администрации округа Кабале Элсон Твинаматсико.

Эскалация конфликта между Руандой и Угандой произошла после того, как двое солдат армии Руанды пересекли границу с Угандой на территории юго-западного округа Рукига в пятницу, 24 мая. Сообщается, что они преследовали подозреваемого в совершении преступления.

По предварительным данным, солдаты убили одного гражданина Уганды и одного гражданина Руанды.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Уганды осудили нелегальное пересечение границы военными из Руанды

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