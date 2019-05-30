Жителей пограничных областей Уганды просят воздержаться от визитов в Руанду

Кабале, Уганда, 30 мая 2019, 13:18 — REGNUM Представитель администрации округа Кабале в Уганде просит местных жителей воздержаться от визитов в Руанду до тех пор, пока ситуация на границе двух стран не нормализуется, передает Daily Monitor Uganda.
«Прекратите пересекать границу с Руандой по любым причинам до нормализации ситуации», — заявил представитель администрации округа Кабале Элсон Твинаматсико.
Эскалация конфликта между Руандой и Угандой произошла после того, как двое солдат армии Руанды пересекли границу с Угандой на территории юго-западного округа Рукига в пятницу, 24 мая. Сообщается, что они преследовали подозреваемого в совершении преступления.
По предварительным данным, солдаты убили одного гражданина Уганды и одного гражданина Руанды.
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