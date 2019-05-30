Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Южной Корее проходит международный форум по безопасности

Политика

Форум проходит на фоне застопорившихся переговоров США и КНДР

Сеул, 30 мая 2019, 14:29 — REGNUM  29 мая на южнокорейском острове Чеджу начал свою работу международный форум по безопасности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главной целью форума является поиск путей денуклеаризации КНДР и обеспечение стабильности на Корейском полуострове. Примечательно, что форум проходит на фоне застопорившихся переговоров США и КНДР — с конца февраля после провала саммита в Ханое никакого прогресса в разрешении северокорейского ракетно-ядерного вопроса добиться не удалось.

Впрочем, на форуме собрались видные политические деятели: бывший генсек ООН Пан Ги Мун, бывший премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл, бывший президент Австрии Хайнц Фишер, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма и другие. Также в одной из сессий примет участие спецпосланник президента Южной Кореи Ли Ду Хун и министр объединения Ким Ён Чхоль.

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Зарубежная хроника
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