МВД Турции: в 2019 г. ликвидировано 309 боевиков Рабочей партии Курдистана

Анкара, , 14:31 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Только с начала 2019 года в ходе операций по обеспечению внутренней безопасности было ликвидировано 309 членов Рабочей партии Курдистана и предотвращено 88 готовившихся ею терактов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу, в частности, отметил, что Турция годами пыталась совладать с террористической угрозой, однако сейчас справилась с ней благодаря шагам, предпринятым в верном направлении. Он подчеркнул: «В 2014 году членами террористических группировок числилось 5 тысяч человек, в 2015 году — 3 тысячи, сейчас же за первые 5 месяцев 2019 года стало известно о принадлежности к террористическим организациям всего 38 человек». Глава ведомства также добавил: «Этот факт является самым важным индикатором и свидетельством того, с какой решимостью и масштабностью наши героические сотрудники ведут борьбу, с какой эффективностью они ликвидируют террористические группировки».