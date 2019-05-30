МВД Турции: потенциал Стамбула используют для дестабилизации страны

Анкара, , 14:05 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Если я что-то и понимаю в политике, то потенциал Стамбула будет использован для дестабилизации Турции. Дважды два равно четыре. Я вижу оборотную сторону медали. И вы видите ее, и я. Мы ясно видим, кто стоит за всеми делами. Отсюда возникает опасность просто потерять время и угроза стабильности Турции. Это то, что вижу я».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу, в частности, напомнил о том, что он лично бывал как главой избирательного участка, так и членом совета наблюдателей. Он продолжил: «Я знаю, как функционирует избирательный процесс. Я сам многократно конфликтовал с Высшей избирательной комиссией».Министр также добавил: «Наберите в «Google»: Высшая избирательная комиссия Турции и Сулейман Сойлу. Вы увидите все наши споры. Пусть на избирательном участке допустили ошибку, да хоть пять, так может случится ненароком, но здесь на сотне участков голоса, отданные за уважаемого Бинали Йылдырыма, либо не учли вовсе, либо с большими упущениями. Если такое происходит по всей провинции, то здесь дело не чисто».