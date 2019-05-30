Конституционный суд Турции отказал оппозиции в рассмотрении жалобы

Анкара, , 13:26 — REGNUM Конституционный суд Турецкой Республики нашел невозможным принять обращение Кемаля Кылычдароглу и возглавляемой им Народно-республиканской партии Турции по поводу отказа в возбуждении дела на основании «нарушения прав личности содержанием газетной статьи».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно решению Конституционного суда, опубликованному в «Официальном вестнике правительства Турции», прокуратура Бакыркёя представила жалобу относительно статей «НРП — враг мечети» и «Разве я не говорил тебе, Кылычдароглу — проект» в газете Yeni Akit на основании «нарушения прав личности». В возбуждении дела было отказано, и Народно-республиканская решила обратиться в Конституционный суд с данным вопросом. Конституционный суд, принимая во внимание предшествовавшие внутрипартийным выборам события, указал, что Кемаль Кылычдароглу должен был предвидеть возможность резкой критики и быть готов к ней.