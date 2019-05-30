Четверг, 30 Мая 2019 года
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Клинцевич: Россия оставляет США возможность одуматься по ДРСМД

Политика

«Дверь открыта»

Москва, 30 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Россия оставляет «дверь открытой» по ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя внесение президентом РФ законопроекта о приостановлении действия ДРСМД.

«Внесение законопроекта — естественная реакция на действия США. В то же время мы оставляем дверь открытой, и в любой момент готовы вернуться к исполнению договора, что еще раз свидетельствует о том, что Россия принимает вынужденное решение. У США еще есть возможность одуматься», — сказал Клинцевич.

Госдума в приоритетном порядке 18 июня обсудит проект закона о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме ожидают от США негативной реакции на приостановку ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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