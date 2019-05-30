МВД Турции: в 2019 году было ликвидировано 443 террориста

Анкара, , 13:21 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Пусть они скрываются, где им угодно, но, как сказал наш Президент, наши ребята всех их найдут и доставят, куда следует. Вот так вот просто и ясно. С января по конец мая 2019 года в Турции было ликвидировано 443 террориста».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу, в частности, отметил: «Сейчас в горах остаётся меньше 600 террористов. Настолько все теперь просто. С чего мы начинали? В 1990-х и 2000-х террористов было 12−15 тысяч. Мы наносим им такие удары, что скоро террористическая группировка Рабочая партия Курдистана более не будет упоминаться».Министр также добавил: «Мы призывали и будем и дальше призывать к ответу тех, кто посягнул на спокойствие нашей страны, ее единство, братские связи, величие и будущее наших детей».