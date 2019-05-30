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Вице-президент Турции: если нам что-то угрожает, границ для нас нет

Политика

Вице-президент Турции: «Если что-то угрожает нам, как внутри страны, так и за ее пределами, то мы не признаем никаких границ»

Анкара, 30 мая 2019, 15:13 — REGNUM  Вице-президент Турецкой Республики Фуад Октай заявил: «Если что-то угрожает нам, как внутри страны, так и за ее пределами, то мы не признаем никаких границ. Где бы это не произошло, мы нанесем ответный удар. Так мы и делаем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуад Октай, в частности, отметил, что с какими бы трудностями ни сталкивалась Турция, она научится с ними бороться. Он также добавил: «Вот, говорили, терроризм. Мы научились с ним бороться. Они били изнутри, но мы сумели противостоять этому». Вице-президент сообщил: «Они решили объединить усилия с движением Гюлена. Мы знаем, что куда бы они ни пошли, мы прижмем их в любой точке земного шара. Также мы научились бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Зарубежная хроника
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