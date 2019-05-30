Ради мира на земле: Далай-лама посоветовал России присоединиться к ЕС

Москва, , 12:59 — REGNUM Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама считает, что для укрепления мира на планете России надо присоединиться к Евросоюзу.

«Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу», — рассказал в интервью РИА Новости Далай-лама.

Духовный лидер тибетских буддистов напомнил, что раньше европейские страны часто воевали друг с другом, однако после Второй мировой войны непримиримые в прошлом враги — Франция и Германия — решили объединиться ради мира. «Так появился Европейский союз», заявил Далай-лама.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Далай-лама призвал мировое сообщество урегулировать противостояния в Сирии и Йемене. Он подчеркнул, что «люди убивают друг друга под знаменем религии, используя ее в своих целях, тогда как все религии призывают к миру, любви и состраданию».

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