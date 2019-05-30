Четверг, 30 Мая 2019 года
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Посол Малайзии об отношениях с Индонезией: «Нуждаемся друг в друге»

Политика

Посол Малайзии призвал развивать двусторонние отношения с Индонезией, основываясь на взаимном доверии, а не на подозрениях

Джакарта, 30 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар заявил, что Малайзия и Индонезия — это одно целое, сообщает Sindonews.

«Индонезия и Малайзия нуждаются друг в друге, дополняют друг друга и помогают друг другу. Это концепция взаимного сотрудничества на международном уровне, которую мы должны практиковать. Если один заболеет, то пострадает и другой», — заявил посол Малайзии в Индонезии, выступая в посольстве Малайзии в Джакарте.

Затем высокопоставленный дипломат призвал развивать двусторонние отношения с Индонезией, основываясь на взаимном доверии, а не на подозрениях.

«Итак, давайте работать вместе, чтобы добиться отношений, которые основаны на доверии, а не подозрениях. Станем двумя столпами, которые защищают стабильность, безопасность и процветание в АСЕАН», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар объявил о пяти направлениях по укреплению двусторонних отношений с Индонезией.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия намерена укреплять связи с Индонезией по пяти направлениям

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Политика Малайзии
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