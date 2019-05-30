В Госдуме ожидают от США негативной реакции на приостановку ДРСМД

Москва, , 12:58 — REGNUM США безосновательно раздули конфликт вокруг ДРСМД и выбрали для общения с Россией бесперспективный тон угроз и ультиматумов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«США фактически отказались от конструктивного и содержательного взаимодействия, которое необходимо по этому вопросу для сохранения мира и стабильности», — сказал Железняк.

По его словам, «США так и не удосужились предоставить никаких доказательств нарушения Россией обязательств по ДРСМД, ограничившись безапелляционными заявлениями и требованием уничтожить российскую ракету, не подпадающую под действие договора».

Парламентарий напомнил, что Минобороны РФ предоставило международной общественности развернутый и подробный доклад со всеми характеристиками ракеты системы 9М729, которую США упорно пытаются выдать за запрещенный вид вооружения».

«Обвинения Запада, которые могут последовать за решением России приостановить действие договора, должны быть переадресованы США. Мировой общественности следует понимать, что Россия предприняла все возможные меры для сохранения ДРСМД, в котором заинтересованы все страны, которые понимают опасность разрушения соглашения, поддерживавшего хрупкий баланс сил в мире», — подчеркнул он.

Госдума в приоритетном порядке 18 июня обсудит проект закона о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.

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