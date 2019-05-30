Министр финансов Индии отказался от поста в новом правительстве

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM 29 мая министр финансов Индии Арун Джейтли отправил письмо премьер-министру страны Нарендре Моди, в котором говорится, что он не собирается претендовать на министерское кресло в новом правительстве страны. Министр финансов страны опубликовал это письмо на своей страничке в Твиттере.

«В связи с тем, что я хотел бы уделить больше времени себе, здоровью и лечению, я официально прошу позволить не возлагать на себя никакой ответственности в новом правительстве», — говорится в письме.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», премьер-министр Нарендра Моди в срочном порядке посетил дом министра финансов, где попытался переубедить его. Администрация премьер-министра пока никак не прокомментировала данный визит.

Стоит отметить, что церемония принесения присяги премьер-министра Индии и Совета министров пройдет 30 мая.