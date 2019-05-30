МИД ФРГ: Берлин поддерживает усилия Украины в сфере борьбы с коррупцией

Берлин, , 12:53 — REGNUM 30 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан встречаются в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает официальный сайт министерства иностранных дел ФРГ, Берлин поддерживает усилия Украины в сфере борьбы с коррупцией, продвижения судебной реформы и в конфликте на Донбассе.

«Урегулирование конфликта с Россией должно быть в центре политических усилий», — подчеркивает ведомство.

Основой этого, несмотря на все имеющиеся трудности, должны оставаться Минские соглашения и дискуссии в нормандском формате между Францией, Германией, Россией и Украиной. Также Германия ведет кампанию за освобождение украинских моряков, задержанных российской стороной в ноябре 2018 года, говорится в сообщении.

После встречи с Зеленским у Мааса запланированы переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Вечером в этот же день Маас вернется в Берлин.

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