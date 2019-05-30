Четверг, 30 Мая 2019 года
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Капитальный бюджет Пакистана: $12,1 млрд на развитие

Политика

Первая часть бюджета получила одобрение премьер-министра Имрана Хана

Исламабад, 30 мая 2019, 21:01 — REGNUM  29 мая в ходе заседания Экономического консультативного совета премьер-министр Пакистана одобрил капитальный бюджет в размере 12,1 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в этой части проекта бюджета, предназначенном для поддержки экономического развития страны, предусматривается, что прирост ВВП в 2019—2020 финансовом году составит 4%, темпы развития сельского хозяйства — 3%. При этом, ожидается, что темпы прироста промышленного производства составят около 2,2%, а сферы услуг — 4,8%. Несмотря на всю оптимистичность прогнозов, премьер-министр Имран Хан заявил, что нынешняя ситуация — это «самый тяжелый кризис, с каким когда-либо сталкивался Пакистан».

В проекте капитального бюджета дается распределение средств для всех провинций страны. На этот раз особый акцент был сделан на развитии Хайбер-Пахтунхвы.

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Зарубежная хроника
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