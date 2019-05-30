США обвинили в терроризме: их надо отучить от языка угроз и давления

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Обвинения США в терроризме совершенно справедливы, причем не только в торгово-экономической сфере, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 мая, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэя.

Как сообщалось ранее, чиновник заявил, что США в торговой войне против Китая используют «протекционистскую дубину» и «экономический терроризм». В торговых войнах победителей не бывает, к тому же происходящее неминуемо скажется и на ситуации в мировой экономике, добавил Ханьхуэй.

«Обвинения в терроризме в адрес США начинают звучать всё чаще, и это правильно. Вещи надо называть своими именами. В военно-политической сфере тоже недалеко то время, когда террористические методы Вашингтона получат справедливую оценку, а вместе с ней — и должный отпор.

Остаётся сожалеть, что Россия на некоторое время связала себя с США в так называемой «совместной» борьбе с терроризмом. Совместной с США борьбы с терроризмом быть не может в силу принципиального различия в подходах: для США терроризм — это инструмент, метод в переформатировании мира под свои лекала, а для нас — препятствие в развитии, в сотрудничестве, в торговле, в жизни.

Понятно, что эта констатация не означает призыва к прекращению обмена информацией и взаимной поддержки в конкретных случаях противодействия конкретным террористам и их организациям, но принципиально они нам в этом деле не союзники.

Что же касается сугубо торгово-экономической сферы, то здесь я бы поддержал не столько принцип свободы торговли — я за разумный протекционизм и против участия нашей страны в ВТО — сколько линию на то, чтобы совместными с Китаем и странами Западной Европы усилиями отучить американцев разговаривать с миром языком угроз и давления», — отметил Михаил Демурин.