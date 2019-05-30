МИД Пакистана: участие Индии в заседаниях ОИС недопустимо

Исламабад, , 15:07 — REGNUM 29 мая министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел встречу со своим саудовским коллегой Ибрагимом Абдулазизом Аль-Ассафом в Джидде (Саудовская Аравия).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, прибыв на заседание совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), глава внешнеполитического ведомства Пакистана заявил, что Исламабад встанет на сторону Эр-Рияда в случае любой внешней угрозы. Кроме того, пакистанский министр заявил своему саудовскому коллеге, что участие Индии в заседаниях ОИС недопустимо. Напомним, что Индия добивается статуса наблюдателя при организации.

Саудовская Аравия организует саммит лидеров стран ОИС в Мекке, чтобы сформировать единый подход мусульманских стран к напряженной ситуации в Персидском заливе.