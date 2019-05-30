Четверг, 30 Мая 2019 года
15:54:03 МСК

Пакистан может ввести компенсационные пошлины на товары из КНР

Политика

Пакистан стремится избежать негативных последствий введения ЗСТ с Китаем

Исламабад, 30 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Советник премьер-министра Пакистана по торговле и текстилю Абдул Разак Дауд заявил, что страна может ввести компенсационные пошлины на ряд китайских товаров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Абдул Разак Дауд отметил, что в августе 2019 года правительство КНР должно дать одобрение «второй фазе» зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами. В случае, если ЗСТ будет угрожать пакистанской промышленности, по словам советника пакистанского премьера, страна может ввести компенсационные пошлины на ряд товаров из Поднебесной.

В целом, подводя итоги мер по поддержке торговли, Абдул Разак Дауд констатировал, что правительству не удалось достичь цели — довести экспорт до 25 миллиардов долларов. Ввиду необходимости уменьшить дефицит торгового баланса, угрожающего стабильности пакистанской экономики, правительству придется не только стимулировать экспортоориентированные отрасли, но и ограничивать импорт.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить