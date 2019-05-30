Пакистан может ввести компенсационные пошлины на товары из КНР

Исламабад, , 15:53 — REGNUM Советник премьер-министра Пакистана по торговле и текстилю Абдул Разак Дауд заявил, что страна может ввести компенсационные пошлины на ряд китайских товаров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Абдул Разак Дауд отметил, что в августе 2019 года правительство КНР должно дать одобрение «второй фазе» зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя странами. В случае, если ЗСТ будет угрожать пакистанской промышленности, по словам советника пакистанского премьера, страна может ввести компенсационные пошлины на ряд товаров из Поднебесной.

В целом, подводя итоги мер по поддержке торговли, Абдул Разак Дауд констатировал, что правительству не удалось достичь цели — довести экспорт до 25 миллиардов долларов. Ввиду необходимости уменьшить дефицит торгового баланса, угрожающего стабильности пакистанской экономики, правительству придется не только стимулировать экспортоориентированные отрасли, но и ограничивать импорт.