Премьер Пакистана предложил ввести смертную казнь за насилие над детьми

Исламабад, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан предложил ввести смертную казнь за насилие над детьми.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point со ссылкой на специального помощника премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющую обязанности официального представителя правительства, предложение было выдвинуто на заседании кабинета министров. Глава правительства выразил обеспокоенность растущим числом преступлений, связанных с распространением детской порнографии в Сети, и связанным с этим ростом числа случаев насилия над детьми. По словам премьера, с этой проблемой необходимо справиться как можно скорее.

Имран Хан отдал распоряжение трем министерствам — по правам человека, права и внутренних дел — провести исследование и дать оценку ситуации, после чего представить предложения для внесения поправок в существующее уголовное законодательство.