Саакашвили получил от новой власти Украины «заказ на киллерство»

Киев, , 12:42 — REGNUM Заместитель главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко опасается, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил от новой власти в Киеве заказ на «политический троллинг и киллерство» в отношении БПП.

Соответствующее заявление Березенко сделал сегодня, 30 мая, в кулуарах Верховной рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень не хотелось бы, чтобы бывший президент Грузии, реформатор, как мы его всегда считали, опустился до политического киллерства, до политического троллинга. Если это то, для чего он приехал, если это то, для чего его подрядили, очень обидно за него, поскольку он растратил весь свой талант на такие примитивные вещи. Надеюсь, если ему уже вернули гражданство, он будет понимать, что Украина чрезвычайно важна… Вы знаете, что он эпатажный, он будет создавать шоу», — сказал Березенко.

«Саакашвили — стихия неконтролируемая, и на определенный период может согласиться играть по каким-то правилам. Но со стороны Зеленского было бы наивно повторять ошибки Порошенко и рисовать ему какую-то перспективу: непонятно, кто кого в конечном итоге использует», — размышляет бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук в комментарии «Нашему времени».

По его словам, с одной стороны, для команды Зеленского Саакашвили — это эпоха интриг прошлого, но с другой стороны, классические совковые и постсовковые институты для Саакашвили как для быка красное — «а Зеленский играет такого же разрушителя, поэтому здесь их интересы могут сойтись».

При этом сам Саакашвили в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром, однако он «не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг».

Опальный политик выразил мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский «найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра».

«Я думаю подбирать новых людей, помочь, натренировать. Если я смогу быть где-то играющим тренером, с удовольствием, пожалуйста», — так очертил свои планы на ближайшее время экс-президент Грузии.

ИА REGNUM напоминает, что 28 мая Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство, уже на следующий день Саакашвили прилетел в главный аэропорт Украины «Борисполь» рейсом из Варшавы.