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Правительство Пакистана: цель нового бюджета – стабилизация экономики

Политика

В обсуждении бюджета активно участвовали провинции Пакистана

Исламабад, 30 мая 2019, 14:07 — REGNUM  Специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что проект бюджета на 2019−2020 фискальный год будет представлен 11 июня.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель правительства отметила, что сам проект будет представлен советником премьер-министра по финансам Хафизом Шейхом, однако рассказала журналистам об основных принципах нового бюджета. Так, по словам Фирдоус Ашик Аван, главная цель бюджета на 2019−2020 фискальный год — это стабилизация экономики. С этой целью правительство Имрана Хана планирует сократить торговый дефицит, ограничив объем импорта, а также уменьшить дефицит бюджета, мобилизовав государственные доходы и жестко контролируя расходы.

Кроме того, Фирдоус Ашик Аван отметила, что в обсуждении проекта нового бюджета активно участвовали провинции Пакистана. Субъекты федерации получают львиную долю бюджетных средств за счет распределения из центра, поэтому их участие было чрезвычайно важно.

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Зарубежная хроника
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