Супруга премьера Израиля пошла на сделку с правосудием о признании вины

Иерусалим, , 13:05 — REGNUM Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху согласилась на сделку с правосудием по делу о мошенничестве. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, жена главы правительства выплатит государству 15 тысяч долларов.

Согласно материалам следствия, в 2010 и 2013 годах Сара Нетаньяху заказывала в резиденцию премьера еду из элитных ресторанов на общую сумму около 97 тысяч долларов. Таким образом супруга премьера Израиля нарушила запрет на заказ еды извне при наличии в штате резиденции шеф-повара. О факте мошенничества стало известно после публикации в 2015 отчета о расходах семьи Нетаньяху.

Сама жена главы правительства отрицает обвинения в мошенничестве и согласилась на сделку о признании вины при условии исправления обвинительного заключения. Следствие пошло госпоже Нетаньяху навстречу, в связи с чем в финальном варианте значится «умышленное использование чужой ошибки». В ближайшее время сделку о признании вины рассмотрит суд.