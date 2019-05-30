Четверг, 30 Мая 2019 года
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Супруга премьера Израиля пошла на сделку с правосудием о признании вины

Политика

Жену главы правительства обвиняют в мошенничестве

Иерусалим, 30 мая 2019, 13:05 — REGNUM  Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху согласилась на сделку с правосудием по делу о мошенничестве. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, жена главы правительства выплатит государству 15 тысяч долларов.

Согласно материалам следствия, в 2010 и 2013 годах Сара Нетаньяху заказывала в резиденцию премьера еду из элитных ресторанов на общую сумму около 97 тысяч долларов. Таким образом супруга премьера Израиля нарушила запрет на заказ еды извне при наличии в штате резиденции шеф-повара. О факте мошенничества стало известно после публикации в 2015 отчета о расходах семьи Нетаньяху.

Сама жена главы правительства отрицает обвинения в мошенничестве и согласилась на сделку о признании вины при условии исправления обвинительного заключения. Следствие пошло госпоже Нетаньяху навстречу, в связи с чем в финальном варианте значится «умышленное использование чужой ошибки». В ближайшее время сделку о признании вины рассмотрит суд.

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Зарубежная хроника
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