Глава партии «Наш дом — Израиль»: мы не пойдем на компромисс с ортодоксами

Иерусалим, , 14:15 — REGNUM 29 мая глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман в очередной раз призвал ультраортодоксальные партии пойти на компромисс по вопросу закона о призыве. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, НДИ не войдет в коалицию в случае отказа принять закон без изменений. Такой исход событий приведет Израиль к новым выборам.

На своей странице в социальной сети Facebook Либерман отметил, что он много лет проработал бок о бок с премьером Биньямином Нетаньяху и не имеет ничего против главы правительства. Политик также подчеркнул, что не имеет претензий и к ортодоксам, призвав их принять закон о призыве без изменений. «Мы требуем утверждения закона о призыве во втором и третьем чтениях без каких-либо изменений. И пусть ортодоксы не участвуют в голосовании, если хотят. Это — наше предложение, и здесь мы не отступим ни на йоту», — заявил Либерман.

Напомним, что конфликт между главой НДИ и ортодоксальными политиками продолжается уже не один месяц. Религиозные партии настаивают на отмене призыва юношей, обучающихся в религиозных учебных заведениях. Либерман, в свою очередь, полностью решительно отвергает подобные поправки.