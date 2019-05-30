Рабочая партия Израиля отказалась от союза с премьером Нетаньяху

Иерусалим, , 12:58 — REGNUM 29 мая израильская рабочая партия «Авода» ответила отказом на предложение премьер-министра Израиля и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху войти в новое правительство. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в случае вступления «Аводы» в коалицию глава правительства был готов дать министерские посты членам партии.

Известно, что одним из предварительных коалиционных условий был отказ от закона об иммунитете премьер-министра. Однако Нетаньяху, которого обвиняют сразу по трем уголовным делам, не был готов пойти на компромисс. Против союза с «Ликудом» выступил глава партии Ави Габай, а также депутаты Амир Перец и Ицик Шмули. Депутат Амир Перец отметил, что партия не намерена «служить спасательным кругом для Нетаньяху». Его позицию поддержал Ицик Шмули, подчеркнув, что «Авода» не собирается «покрывать коррупцию» и входить в правительство с Нетаньяху.

Единственным, кто не был против союза с «Ликудом» стал депутат Таль Руссо, занимающий второе место в партийном списке.