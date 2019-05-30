Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов РФ

Киев, , 12:53 — REGNUM Верховная рада Украины утвердила обращение к международным организациям и парламентам различных стран, осуждающее Россию за политику в отношении представителей коренных народов. Соответствующее постановление одобрили 234 депутата при 226 необходимых голосах.

В обращении украинского парламента к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других стран осуждается «нарушение прав коренных народов» в РФ. В Раде утверждают, что с 2014 года российские власти якобы усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы».

Представители коренных народов якобы преследуются за свои политические убеждения, в том числе — в отношении Украины, кроме того, правоохранители не дают им реализовать право на мирный протест, а Москва навязывает языковую политику. Принятый документ, полагают в Раде, позволит «обратить внимание» на эти «нарушения» и прекратить их.

Как сообщало ИА REGNUM, внесенный в Раду документ носит голословный и отчетливо антироссийский характер и похож на американский закон «О порабощенных нациях», который был принят по инициативе украинских антикоммунистов после Второй мировой войны. В проекте постановления говорится, что в России якобы притесняют народы Северного Кавказа, региона Идель-Урал, Сибири.

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