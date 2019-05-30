Зеленский не принес Украине ничего нового – он вернул ей Саакашвили

Киев, , 12:26 — REGNUM Вернув Михаилу Саакашвили украинское гражданство, Владимир Зеленский нанёс новый удар по своему имиджу политика, несущего Украине хоть что-то новое, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 мая, комментируя информацию о возвращении экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину.

Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили приехал на Украину в среду, вскоре после того, как на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского был опубликован указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

«Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Президент Зеленский фотографируется с шаурмой. Певица Ольга Полякова создает новую партию имени себя. Так выглядят политико-культурные реалии современной украинской жизни.

Вернув Саакашвили украинское гражданство, Владимир Зеленский ещё более снизил возможности своей партии на предстоящих выборах в Раду и нанёс новый удар по своему имиджу политика, несущего Украине хоть что-то новое. Несёт он ей условного «саакашвили».

В обстоятельствах такого политического фарса не удивительной, а вполне логичной видится пропажа мониторов и, главное, 12 стульев из ситуационного центра Совета национальной безопасности. Не странно и появление на Украине нового политики из сферы шоу-бизнеса — певицы Ольги Поляковой. Свою будущую партию она вслед за Зеленским тоже хочет связать со своим именем и назвать Партия Ольги Поляковой. Сокращённо — «ПОПА».

Остаётся пожелать, чтобы Михаил Саакашвили надавал как можно больше советов Владимиру Зеленскому, тот их выполнил, и новая-старая украинская элита скорее оказалась в Партии Ольги Поляковой. Чем быстрее это произойдёт, тем больше надежды, что украинцы в своём большинстве скорее вернутся к здравомыслию», — отметил Михаил Демурин.