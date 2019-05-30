Новый мэр Великого Новгорода отчитался о своих доходах

Великий Новгород, , 12:22 — REGNUM Новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отчитался о доходах и имуществе за 2018 год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, доход градоначальника составил чуть более 2,5 млн рублей, его супруги — 564 тыс. рублей.

В собственности Бусурина — земельный участок (1549 кв. метров) и нежилое здание (51 кв. метра), в совместной долевой собственности с супругой — квартира площадью 61,4 кв. метра (она же — в пользовании у двух его несовершеннолетних детей) и нежилое помещение (4,4 кв. метра). Также Бусурин имеет в собственности легковой автомобиль Skoda Octavia.

Участвуя в конкурсной отборе на пост градоначальника, Бусурин рассказывал журналистам, что живёт в Великом Новгороде в «обычной квартире». Эту же информацию в интервью местным СМИ подтверждал и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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Напомним, что к обязанностям мэра Великого Новгорода Бусурин приступил только с 3 декабря 2018 года, основной доход он получил по предыдущему месту работы на ПАО «Акрон», где был управляющим по социальному и административно-хозяйственному обеспечению.

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