Четверг, 30 Мая 2019 года
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Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией в Кавасаки

Политика

В результате атаки погибли 11-летняя девочка и сотрудник японского МИД

Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией в Кавасаки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Токио, 30 мая 2019, 12:22 — REGNUM  Находящийся с рабочим визитом в Японии министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи гибелью двух человек при нападении на детей школы в Кавасаки.

«Позвольте выразить соболезнования в связи с трагедией в Кавасаки, которая повлекла человеческие жертвы, включая сотрудника МИД», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Кавасаки неизвестный мужчина напал на группу людей, которые ждали автобуса до школы. В результате смертельные ножевые ранения получили 11-летняя девочка и сотрудник японского МИД, пострадали 17 человек, среди которых восемь детей. После нападения мужчина покончил с собой.

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МИД России
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