Шойгу назвал «откровенными» переговоры с японским министром

Токио, , 12:28 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «откровенным» разговор со своим японским коллегой Такэси Ивая и выразил уверенность в укреплении сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом он заявил 30 мая на переговорах с министром обороны Японии в Токио.

Шойгу отметил, что на военные ведомства РФ и Японии возложена важная задача. Выведение их отношений на новый уровень должно способствовать поиску взаимоприемлемых решений по самым чувствительным проблемам. За последнее время отношения Москвы и Токио получили значительное развитие, добавил министр.

Глава Минобороны сообщил, что «разговор получился откровенным», а также назвал отрадным превращение формата консультаций «2+2» в традиционный.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибыли в Японию для участия в консультациях в формате «2+2».

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