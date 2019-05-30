СМИ обвинили бывшего канцлера Австрии в «покупке» популярности на Facebook

Вена, , 12:21 — REGNUM К 29 мая официальная страница бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца в Facebook набрала более 804 тыс. «лайков». Таким образом он стал самым популярным австрийским политиком в социальных сетях. Однако газета Heute обвиняет его в том, что эта популярность была куплена за большие деньги.

Ссылаясь на базу данных прозрачности Facebook, газета утверждает, что в период с 21 по 27 мая в рекламу своего лидера Австрийская народная партия вложила $28 305.

По данным издания, публикации в защиту Курца показывались даже тем пользователям, кто на него не подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Курц и возглавляемое им правительство получили вотум недоверия в парламенте и были отправлены в отставку. За день до этого его Австрийская народная партия выиграла выборы в Европейский парламент в стране, набрав 34,9% голосов, серьезно упрочив свои позиции.

Напомним, отставке правительства предшествовал скандал вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиненного в попытке получить помощь из России на парламентских выборах 2017 года.

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