Нурсултан Назарбаев: Проекты нового Шелкового пути станут продолжением ЕАЭС

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM На заседании Высшего Евразийского совета первый президент Казахстана и почетный председатель Высшего Евразийского совета Нурсултан Назарбаев заявил, что участие стран ЕАЭС в проектах китайской инициативы «Пояс и Путь» даст Евразийскому экономическому союзу «колоссальный экономический эффект». Роль Казахстана в этом глобальном инфраструктурном проекте сложно переоценить — именно Казахстан уже построил больше всех дорог из Азии в Европу (по сравнению с другими странами-участницами ЕАЭС), а также создал международный финансовый центр «Астана», куда привлек ведущие китайские банки и финансовые институты, финансирующие проекты в рамках «Пояса и Пути».

«Китайская инициатива «Пояс и Путь» должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕАЭС в части инфраструктуры и логистики, — отметил Нурсултан Назарбаев. — Мы знаем критику этой инициативы и то, как она на нас влияет. Но мы знаем и другое, что мы сможем это контролировать и сделать выгодным для наших стран. Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения».

По его словам, учитывая выгодное географическое положение, страны ЕАЭС должны форсировать работу по реализации крупных совместных проектов.

«К примеру, Казахстан уже реализовал ряд масштабных, в том числе международных, проектов, — подчеркнул Нурсултан Назарбаев. — За последние 10 лет на развитие инфраструктуры транспортно-логистических активов и компетенции республики было инвестировано порядка 30 миллиардов долларов».

Такие масштабные инвестиции позволили Казахстану открыть пять новых железнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов, ведущих от китайских границ в Европу. (России еще только предстоит построить свою часть автобана от Казахстана до границ с Европой). Кроме того, недавно была открыта железная дорога Казахстан — Туркменистан — Иран — Персидский залив, построен логистический терминал в порту Ляньюньган в Тихом океане. На Каспийском море расширен порт Актау объемом 26 млн тонн, откуда открывается путь в сторону Кавказа, в Европу, Иран, а также построен паромный комплекс в порту Курык.

Кроме инфраструктурной связанности ЕАЭС и Китая в ближайшем будущем укрепятся и торговые связи Поднебесной с Евразийским экономическим объединением. Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета заявил, что в ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, которое станет прочной основой для взаимовыгодной кооперации в самых разных сферах. «Наши процессы в рамках ЕАЭС вполне стыкуются с идеей председателя (КНР) Си Цзиньпина об «Экономическом поясе Шёлкового пути», — подчеркнул президент России.

Обеспечить финансовый базис для реализации проектов в рамках «Пояса и Пути» снова поможет Казахстан — участниками открытого в прошлом году международного финансового центра «Астана» (МФЦА) уже стали пять крупнейших китайских банков во главе с Госбанком Китая, Фонд Шелкового Пути, призванный финансировать проекты в рамках инфраструктурной инициативы, стал партнером новой биржи молодого финансового центра и уже выделил 2 млрд долларов для кредитования проектов «Пояса и Пути» в Центральной Азии и Евразии.

Основанный на передовом опыте мировых и региональных финцентров, МФЦА задумывался Нурсултаном Назарбаевым как финансовый хаб для регионов Евразии с выходом на мировые рынки капитала. Одна из важных задач финцентра — стать точкой входа для глобальных инвесторов, желающих вложиться в проекты «Пояса и Пути», в евразийский регион.

«Исторически вокруг «Шелкового» пути естественным образом формировались крупные торговые хабы, такие как Тараз, Хорезм, Туркестан и другие, — комментирует управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. — Сегодня таковым может стать МФЦА».

Участниками МФЦА уже являются 160 компаний со всего света, через два года их число может вырасти до 500. Своим участникам финансовый центр дает освобождение на 50 лет от корпоративного и индивидуального подоходных налогов, предоставляет льготные налоговый и визовый режимы для граждан 65 стран, в том числе всех стран ОЭСР и льготную аренду помещений. Здесь действуют сервисные центры для консультаций участников, содействия им в поисках международных партнеров. Кроме широкого набора финансовых инструментов и новых финансовых технологий инвесторов привлекает независимый суд МФЦА, работающий по нормам общего английского права.

«Для участников МФЦА созданы все комфортные условия для поиска потенциальных партнеров и привлечения инвестиций, в том числе в крупные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Кайрат Келимбетов.