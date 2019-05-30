Четверг, 30 Мая 2019 года
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Зеленский рассказал, кто препятствовал работе НАБУ с западными партнерами

Политика

Все законные основания для международного сотрудничества у антикоррупционеров есть

Киев, 30 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение МИД страны сообщить Совету Европы и ООН о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может напрямую сотрудничать с иностранными антикоррупционными органами. Об этом заявили 30 мая в пресс-службе президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что у НАБУ есть все юридические основания для прямых контактов с иностранными коллегами.

«Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины, и с целью препятствования работе НАБУ, реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась», — говорится в заявлении действующего президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший владелец компании «Энергосети» Дмитрий Крючков обвинил главу НАБУ Артёма Сытника в получении взятки в размере $500 тыс.

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