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Законопроект о бесплатном проезде школьников внесен в Госдуму

Политика

От 5 лет до 16 лет на всех регулярных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения

Москва, 30 мая 2019, 12:07 — REGNUM  Законопроект о бесплатном проезде школьников внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Проектом федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предлагается ввести право бесплатного проезда детям школьного и дошкольного возраста — от 5 до 16 лет.

«Эта норма позволит нам исключить угрозу жизни детей в подобных случаях, когда их высаживают неизвестно где, на мороз, на дорогу», — отметила одна из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

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