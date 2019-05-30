Законопроект о бесплатном проезде школьников внесен в Госдуму

Москва, , 12:07 — REGNUM Законопроект о бесплатном проезде школьников внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Проектом федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предлагается ввести право бесплатного проезда детям школьного и дошкольного возраста — от 5 до 16 лет.

«Эта норма позволит нам исключить угрозу жизни детей в подобных случаях, когда их высаживают неизвестно где, на мороз, на дорогу», — отметила одна из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).