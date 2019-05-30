Фургал не будет извиняться: «Аэрофлоту» рекомендовали успокоиться

Хабаровск, , 12:22 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не будет давать опровержений своим высказываниям относительно причин авиакатастрофы SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево». По мнению главы региона, никакого давления на МАК и следствие в его словах не было. Зато было письмо Росавиации о недопущении повторения ситуации, приведшей к трагедии. Именно это письмо и дало главе края основания сказать, что причина крушения SSJ-100 не состояние самолета, а человеческий фактор, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ответ на требования авиаперевозчика о немедленном опровержении пресс-служба губернатора Хабаровского края рекомендовала авиаперевозчику успокоиться и разослала копии документа Росавиации «Информация по безопасности полетов №7» от 17 мая 2019 года, где изложены рекомендации по недопущению ситуации, которая привела к трагедии в «Шереметьево».

"Возможно, губернатор допустил оговорку, назвав это письмо «заключением», но по поводу того, что «Аэрофлот» не получал этого документа, авиаперевозчик лукавит», — привело сообщение пресс-службы губернатора Хабаровского края ИА «Хабаровский край сегодня».

В письме Росавиации сообщается, что оно разослано всем руководителям организаций гражданской авиации.

«Я как министр транспорта края получил официальный документ, в котором говорится о том, что самолет попал в грозу. При этом был зафиксирован отказ радиосвязи, соответственно экипаж попал в особый случай полета. К сожалению, экипаж установил аварийный код только во время снижения и захода на посадку, поэтому аэропорт Шереметьево не успел подготовить полосу к аварийной посадке. Самолет неравномерно снижался, с большой скоростью, посадочная скорость привела к тому, что случилось «козление» самолета при посадке. Как следствие, при третьем ударе самолета о полосу произошло разрушение стоек шасси, которые повредили топливную систему самолета. При этом двигатели работали, что и привело к пожару и такому количеству жертв. Мы ни в коем случае не обвиняем компанию «Аэрофлот», аэропорт Шереметьево. Мы ждем официального отчета МАК. Вину же устанавливают следственные органы. Мы же сейчас основываемся на официальных данных, которые получили эксплуатанты, то есть авиакомпании. И руководителям авиакомпаний не просто вменено в обязанности довести информацию Росавиации до своих пилотов, инженеров, но и выполнить все рекомендации — провести дополнительные занятия с летным составом. Чтобы они не попали в такую же ситуацию», — прокомментировал глава минтранса Хабаровского края Валерий Немытов.

Трагедия в аэропорту «Шереметьево» привела к истерии — авиакомпании, не дожидаясь выводов следствия и МАК, стали отказываться от SSJ-100. Доктор политических наук Илдус Ярулин назвал отказ от производства SSJ-100 преступлением:

«Существуют разные интересы у разных групп — у перевозчиков, у авиастроителей, прочих. Как мне представляется, есть сложившееся лобби, которое заинтересовано, естественно, не безвозмездно, в закупке «Боингов», «Эйрбасов», «Бомбардье». И они, эти лоббисты, отрабатывают полученные деньги. Мощная критика на Суперджет и весь этот шум в СМИ — для того, чтобы мы отказались от этого производства. Но тогда мы Россию поставим в положение самых постколониальных держав», — сказал Ярулин.

Политолог добавил, что над SSJ-100, бесспорно, надо работать, доводить до ума, но сворачивать производство — преступление перед страной.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» резко отреагировал на высказывание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы в «Шереметьево». Фургал в интервью региональному телевидению заявил, что самолет был в идеальном состоянии, а причина трагедии — человеческий фактор. «Аэрофлот» назвал заявление губернатора «давлением на следствие и МАК», потребовав немедленного опровержения.