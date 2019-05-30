Новгородский штаб ОНФ обновил свой состав

Великий Новгород, , 11:59 — REGNUM Новгородское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновило состав регионального штаба и выбрало новых сопредседателей на региональной конференции, состоявшейся 29 мая в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в состав регионального штаба вошли 19 новых членов, а из трёх сопредседателей свой пост сохранил только один: главный врач областного клинического родильного дома Валерий Мишекурин.

Новыми сопредседателями регионального штаба ОНФ стали руководитель Зала воинской славы Светлана Орлова и журналист интернет-издания «Ваши новости» Ульяна Гатина.

Они сменили в руководстве новгородского отделения ОНФ председателя Новгородской областной федерации профсоюзов Василия Федосова и Дмитрия Верткова (в 2015 году руководил областным медиахолдингом «Агентство информационных коммуникаций», в 2016—2017 годах возглавлял Агентство развития Новгородской области — прим. ИА REGNUM).

Напомним, Общероссийский народный фронт (ОНФ) — общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина. В Новгородской области региональный штаб был избран в 2013 году на 5-летний срок, в 2016 году руководство отделения переизбиралось (в число сопредседателей был включён Вертков).