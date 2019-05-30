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Госдума 18 июня рассмотрит проект закона о приостановлении действия ДРСМД

Политика

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Госдума 18 июня рассмотрит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
Иллюстрация: Mil.ru
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Москва, 30 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Госдума на пленарном заседании 18 мая рассмотрит законопроект о приостановлении Российской Федерацией действие Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, такое решение предварительно принял Совет Думы.

В соответствии с законопроектом президенту также предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

2 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре.

Отметим, что Белоруссия, Казахстан, Украина после распада СССР также формально являются участниками договора.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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