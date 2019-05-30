В Раде минутой молчания почтили память погибших на Ми-8

Киев, , 11:49 — REGNUM С минуты молчания в память о погибших при крушении вертолета Ми-8 началось утреннее заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщает 30 мая пресс-служба украинского парламента.

Открывая заседание, спикер парламента Андрей Парубий сообщил о катастрофе вертолета в Ровенской области. Погибли четыре члена экипажа, включая командира 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

От имени Верховной рады Парубий выразил соболезнования семьям и близким погибших. Была объявлена минута молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский военный вертолет разбился поздно вечером 29 мая, совершая учебно-тренировочный полёт. Причина происшествия пока неизвестна.

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