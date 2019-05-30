«Новгород-на-Волхове» прекратил существование

Великий Новгород, , 11:28 — REGNUM Железнодорожная станция «Новгород-на-Волхове» — так долгие годы называлась станция в Великом Новгороде — переименована на «Великий Новгород». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, распоряжение о переименовании подписал 25 мая 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Работа о переименовании станции велась с сентября 2017 года, инициатором переименования стал губернатор Новгородской области Андрей Никитин (избран главой региона в 2017 году — прим. ИА REGNUM).

Напомним, Великий Новгород носит своё историческое название с 1999 года (ранее — Новгород). Железнодорожная станция носила название «Новгород-на-Волхове» с советских времён

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