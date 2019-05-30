Два высокопоставленных чиновника Оренбуржья отправлены в отставку

Оренбург, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области с 30 мая в отставку отравлены два высокопоставленных чиновника из Дома советов. Кадровые изменения произошли в минэкономразвития и аппарате губернатора и правительства области. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Указом врио губернатора Дениса Паслера от исполнения обязанностей министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области освобождена Наталья Безбородова. Пост и.о. первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области покинул Виктор Каргалов, которые до этого исполняли обязанности заместителей глав этих ведомств.

Стоит отметить, до этого из команды бывшего губернатора Оренбуржья была уволена и.о. вице-главы области Вера Баширова. С 25 апреля на должность и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по внутренней политике назначен Олег Димов.

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Напомним, что 29 мая врио губернатора Денис Паслер заявил, что экономический блок правительства региона ждет структурное изменение. Он подчеркнул:

«Сегодня министерство экономического развития отвечает за экономику, за энергетику, за транспорт, инвестиции, промышленность, торговлю. Чего же мы от него хотим, когда все объединили в один громоздкий блок, людей не дали, акценты не расставили. Просто физически невозможно отвечать за такой объем».

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