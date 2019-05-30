Итоги праймериз «Единой России» в Карачаево-Черкесии никого не удивили

Черкесск, , 11:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии опубликовали итоги предварительного голосования «Единой России» за кандидатов, которые представят партию на выборах в депутаты парламента. Напомним, выборы в Народное собрание (Парламент) шестого созыва Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Жителям республики предстоит определить 50 народных избранников, которые будут пять лет работать в парламенте.

По итогам праймериз «Единой России» был составлен рейтинговый список участников предварительного голосования. Лидерами списка стали по традиции, как и при проведении праймериз в прошлые годы, глава республики Рашид Темрезов и спикер парламента Александр Иванов.

Следующие восемь мест в списке заняли Асланукова Альбина, Экзеков Мусса, Умалатов Владимир, Салпагаров Ахмат, Ганшин Алексей, Асланов Али, Салпагаров Эльдар.

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Как сообщало ИА REGNUM, в праймериз «Единой России», которые прошли по всей стране 26 мая, Карачаево-Черкесия продемонстрировала самую высокую явку в России. На участки предварительного голосования пришли почти 18,22% от общего числа избирателей.