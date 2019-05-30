В МИД РФ предостерегли Тегеран от выхода из ДНЯО

Москва, , 11:12 — REGNUM Москва предостерегает Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций в Тегеране по ядерной сделке.

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По словам дипломата, такой шаг был бы «качественно новым» в направлении дестабилизации.

«Это было бы подрывом основ международной системы ядерного нераспространения», — заявил в интервью «Российской газете» Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что «в российской позиции присутствует элемент предостережения иранцев от опрометчивых шагов».

«Чем больше Иран будет ужесточать подход, тем меньше шансов, что нам удастся сохранить СВПД в целом. Но я подчеркиваю, что первопричиной нынешних кризисных явлений вокруг Ирана считали и считаем нелегитимные действия США и пассивность европейских участников СВПД», — добавил Рябков.

Дипломат напомнил, что в начале июля истекает объявленный руководством Ирана 60-дневный срок, в течение которого только первая часть добровольно принятых Ираном на себя обязательств по СВПД приостановлена.

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«Видимо, в отсутствие решения имеющихся проблем последует реализация так называемой второй части», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Тегеран официально приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, принятого в 2015 году. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что таков ответ на решение Вашингтона о расторжении договора и введении новых санкций против Тегерана.

20 мая в Организации по атомной энергии Ирана анонсировали четырёхкратное увеличение производства низкообогащенного урана. В МИД России перспективы СВПД назвали в целом тревожащими и отметили, что обсуждать сохранение договора нужно на уровне комиссии участников: Ирана, России, Китая, Германии, Франции, Великобритании и США.