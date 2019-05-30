Зеленского поставили в растяжку между Трампом и Коломойским

Станислав Стремидловский, , 11:06 — REGNUM

24 мая во Львове члены объединения «Развитие общества» ворвались на заседание исполнительного комитета Львовского горсовета и сорвали его, передает «Збруч» (Галичина). В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления. Заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам Геннадия Васькива, а также руководителя администрации мэра Евгения Бойко облили краской. Каких-либо требований протестующие не высказали.

29 мая около 10:45 перед ратушей Львова собрались представители организаций «Развитие общества», «Украинский союз участников «АТО», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Сокол», сообщает Zaxid.net (Львов). Именно в это время в мэрии обычно начинается аппаратное совещание. Активисты требовали, чтобы их пустили в сессионный зал поговорить с заместителями мэра. Работников горсовета, вышедших к ним, не захотели слушать. Руководителя администрации городского головы бросили на землю. Сразу открыть дверь им не удалось, поэтому молодчики решили воспользоваться армейскими ножами. Уже через мгновение провокаторы выломали двери. Толпа прорвалась сквозь охрану и начала бить всех, кто попадет под руку. Одна группа штурмовиков ворвалась в кабинет директора департамента гуманитарной политики. Их якобы интересует стоимость закупки продуктов. Побродив по коридорам мэрии чуть меньше часа, нападавшие расходятся. В полиции штурм пока не комментируют. Ограничились сообщением, что устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о правовой квалификации. Стало плохо беременной работнице горсовета, пришлось вызвать медиков. Евгения Бойко госпитализировали с травмой селезенки.

Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину, пишет «Таймер» (Одесса). Президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Мстить Порошенко и генпрокурору Луценко в связи с депортацией Саакашвили, по собственным словам, не будет. Он заявил, что не собирается заниматься политикой на Украине. Правда, если бы даже Михо планировал, то права на это не имеет. В контексте этого глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сказал, что согласно закону для выдвижения в Раду — что по «спискам», что по «мажоритарке» — необходимо минимум пять лет проживать на Украине, чего у Саакашвили, увы, нет. И посему, наверное, Саакашвили сказал: «В первую очередь я возвращаюсь домой, а не в политику».

На острове Хортица в воскресенье, 26 мая, торжественно наградили защитников Запорожского края от «сепаратизма», рассказывает «Новый день» (Запорожье). Участие в мероприятии приняли члены таких общественных формирований и батальонов, как: «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 37-й батальон территориальной обороны Запорожской области (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 55-я отдельная артбригада «Запорожская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 51-я бригада, «Хортицкий полк» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Запорожская самооборона» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2014 году «проросийские» силы пытались дестабилизировать обстановку и захватить административные здания по сценарию, который был разыгран в Донбасе и обернулся кровопролитной войной. Однако благодаря истинным «патриотам» в регионе удалось предотвратить наступление «русской весны». В связи с пятой годовщиной начала тех драматических событий было решено отметить наградами истинных «патриотов», которые не побоялись взглянуть врагу в лицо и противостояли «сепаратизму».

А в Ивано-Франковске в воскресенье, 26 мая, воссоздали бои УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против подразделений вермахта, «польских шовинистов» и НКВД, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). Реконструкция состоялась в городском парке имени Тараса Шевченко. Ее организовало общество поиска жертв войны «Память». Были воспроизведены события на границе Львовской и Волынской областей в 1940—1950-х годах. События разворачиваются на немецком контрольно-пропускном пункте, где несет службу польская полиция. К КПП идут жители села. Во время очередного пропуска задержали юношу. Отряд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после этого напал на польских полицейских и захватил оружие. Часть поляков убежала. Ребята, понимая, что на них будет надвигаться немецкое подразделение, решили сделать засаду. Бойцы удержали контрольно-пропускной пункт. Немцы отступили к польской границе. Теперь к контрольно-пропускному пункту уже подошли подразделения Красной армии.

В Одесской области прошел очередной этап испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», сообщает «Думская» (Одесса). К нему система подошла в значительной степени обновленной. Ракета получила новую головку самонаведения, позволяющую захватывать цель в условиях сложного маневрирования; новый стартовый двигатель, который обеспечивает более активное выведение на маршевый участок полета; а также крылья и рули большей площади. Кроме того, создатели заменили часть электронных и цифровых систем, обеспечивающих работу ракеты в сложных условиях. Среди этих нововведений — новый радиовысотомер, который позволил уменьшить высоту полета Р-360. Этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота, тем противнику сложнее заметить и перехватить крылатую ракету. Сейчас Р-360 может лететь в считаных метрах над поверхностью, и это значительно уменьшает время ее выявления, идентификации и перехвата, утверждают в «Укроборонпроме». Одновременно были заменены компоненты системы навигации, которые отныне обеспечивают работу даже в условиях использования противником средств радиоэлектронной борьбы (а наш противник, надо признать, весьма силен в этой сфере). Надо сказать, что российские разведывательные корабли всегда присутствуют вблизи районов, где испытывается новейшая украинская ракетная система. Так, малый ракетный корабль «Мираж» не просто был рядом, а находился непосредственно на границе зоны, закрытой для мореплавания в связи с ракетными пусками. Российский разведчик ставил помехи, блокируя работу GPS и системы наведения ракеты. Но разработчики «Нептуна» не зря едят свой хлеб: ракета может наводиться даже без GPS, при помощи инерциальной навигационной системы. Алгоритм наведения прописан таким образом, что при сбоях GPS ракета переключается на собственную систему, а если глобальная сеть вновь появляется, ракета «умно» корректирует свое положение, сопоставляя данные со спутником. Сейчас министерство обороны составляет штатное расписание будущих ракетных дивизионов, а в Одессе готовят офицеров, которые будут эксплуатировать эти комплексы. На осень запланированы государственные испытания, если все пройдет нормально, первые «Нептуны» заступят на боевое дежурство уже в конце этого года. Кстати, одной такой ракеты при определенной доле везения достаточно, чтобы потопить ракетный крейсер типа «Москвы».

Днепропетровские ракетостроители готовы за два года заменить российские двигатели на «Зенитах», передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Для ракеты-носителя «Зенит» актуальной остается проблема импортозамещения российских комплектующих. И самым «узким» местом является двигатель первой ступени РД-171М. Об этом говорил генеральный директор КБЮ Александр Дегтярев на прошедшей в Днепропетровске конференции «Космические технологии: современность и будущее». По его словам, «в КБ «Южное» разработали двигатель РД-815 тягой 250 тонн. И три двигателя, которые составляют первую ступень РН «Маяк-С3.9», немного выше по суммарным характеристикам, чем РД-171М. К сожалению, у нас есть проблемы с производством, и мы отстаем с изготовлением матчасти для проведения полноценных испытаний. Но мы в этом направлении движемся. И если объединить усилия, то мы могли бы очень многое сделать». Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для создания нового отечественного двигателя для РН «Зенит», Дегтярев сказал: «Если денег будет достаточно, за два года доведем». С новым ЖРД РД-815 КБ «Южное» принимало участие в 2015 году в конкурсе ВВС США по разработке двигателей взамен российских РД-180, которыми оснащаются РН Atlas-5 американской United Launch Allianсе (ULA).

Венгрия продолжает блокирование работы комиссии Украина — НАТО под предлогом закарпатских венгров, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). «К сожалению, на данный момент мы не видим никакого прогресса по этому вопросу», — сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время онлайн-брифинга. Он выразил надежду, что с избранием президентом Зеленского, чьим родным языком является русский, будет достигнута договоренность между Венгрией и Украиной в отношении национальных меньшинств и их права на образование на родном языке. «По моему мнению, Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления в этом вопросе. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы, и это должно быть предметом озабоченности всех союзников, в том числе Венгрии, — заявил Волкер. — Я считаю ошибочным блокировку встреч Украина — НАТО, хотя и поддерживаю урегулирование проблемы использования меньшинствами их языка».

Главной проблемой Зеленского на данном этапе является не саботаж его инициатив Верховной радой, а выбор между Трампом и Коломойским, утверждает «ОстроВ» (Донбасс). В начале апреля издание The Daily Beast опубликовало статью, в которой говорилось, что ФБР расследует дело относительно финансовых преступлений Коломойского. Оно также упоминало, что олигарха обвиняли в организации заказных убийств в 2015 году. На фоне этого появилось заявление Рудольфа Джулиани — адвоката Трампа, который открытым текстом призвал Зеленского очиститься от Коломойского. Источники «ОстроВа» в окружении Зеленского дали понять, что аналогичное пожелание (требование) содержится и в послании Трампа новому украинскому президенту, которое ему в день инаугурации передал министр энергетики США Рик Перри. Однако у Зеленского отсутствует политический бэкграунд. Ему практически не на кого опереться, особенно в регионах. Он прекрасно понимает, что выборы выиграл в первую очередь благодаря каналу «1+1», людям Коломойского в регионах, и тому, что во втором туре выбывшие кандидаты, желавшие проигрыша Порошенко, фактически предоставили ему свои штабы и людей. Одним словом, во втором туре интерес олигархов, заинтересованных в проигрыше Порошенко, сфокусировался на Зеленском, и он получил их поддержку. Но сейчас началась парламентская кампания, здесь уже каждый будет сам за себя, делиться с Зеленским ни медийным, ни организационным ресурсом никто не станет. А без этого выборы не выиграть. Возможно, именно этим обусловлено назначение главой администрации президента человека Коломойского — Андрея Богдана. На данном этапе Коломойский нужен Зеленскому. Но Коломойский не может не понимать, что после выборов президент сделает все, чтобы порвать эти узы — и чтобы не потерять поддержку американцев, и чтобы легче дышалось самому Зеленскому. А значит, Коломойский уже готовится к этому. В политических кругах уже говорят, что Коломойский, чтоб ослабить влияние США на Украину, продвигает идею отказа от сотрудничества с МВФ и объявления дефолта. Неизвестно, правда ли это, но в таком случае растяжка между Трампом и Коломойским из понятия спортивного может приобрести для Зеленского военное значение этого слова, то есть может стать миной для него. Поскольку, выходя так резко из тени одной империи, Украина автоматически подпадает под сумрак другой, а это неизбежно вызовет смуту внутри страны. В любом случае конфликт между президентом Зеленским и Коломойским запрограммирован и неизбежен. И Зеленский не может не понимать этого. И он уже начал действовать. Возможно, и решение о досрочных выборах, казалось бы, лишившее Зеленского времени построить нормальную партийную структуру, обусловлено его желанием привести в парламент мощную фракцию на волне еще свежего президентского рейтинга, когда избирательная кампания «Слуги народа» не так зависима от ресурсов Коломойского. Показательно и назначение друга детства Зеленского, лидера «Слуги народа» Ивана Баканова первым замом главы СБУ. Казалось бы, сейчас он должен был сосредоточиться именно на парламентской избирательной кампании, построении и развитии партийных структур! Но ему дали более важную функцию, более важную, чем даже у главы АП — функцию карающего меча! И то, что именно эту функцию Зеленский отдал самому доверенному своему человеку, показывает, что он отнюдь не намерен подставлять щеку никому, в том числе и Коломойскому.

Президент не имеет права нарушать Конституцию и законы. Об этом в интервью порталу «Галичина» (Ивано-Франковск) заявил профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, комментируя указ Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов. Профессор склоняется к «мнению тех, кто считает это решение неконституционным», однако «точку в этом сможет поставить только Конституционный суд». Сложилась ситуация, когда президентскую вертикаль Зеленский не сформировал, однако уже успел распустить парламент и начал атаку на правительство. «В результате можем получить правительство с приставками «и.о.», что ограничивает его возможности, — отмечает Гарань. — Три института одновременно будут в подвешенном состоянии. Разве это в интересах политической стабильности, тем более в условиях войны? Приехала миссия МВФ и почесала затылок, ее представители именно поэтому заявили, что не могут вести переговоры, хотя и сейчас остались в Киеве».

У работников Херсонского морского торгового порта заметно выросли заработки, пишут «Херсонцы» (Херсон). После фактического закрытия для украинских сухогрузов бассейна Азовского моря «российскими агрессорами» поток металлопроката с металлургических предприятий Мариуполя в значительной степени пошел через Херсон. Также в результате остановки украинских заводов, которые производят минеральные удобрения, увеличились объемы такой продукции на терминалах ХМТП из Турции, Египта, Грузии, Туниса. В общем, оборот грузов в порту вырос почти на треть — до 1,2 миллиона тонн. А с появлением дополнительных финансовых ресурсов появилась возможность «подтянуть» и вознаграждение за труд. Если в прошлом году здешние докеры получали 13−14 тысяч гривен в месяц, то сейчас их месячный заработок доходит до двадцати тысяч гривен, заверил директор ХМТП Александр Сухин.

«Мой родственник Андрей в прошлом году умудрился съездить на заработки в далекий Китай, — рассказывает автор «Волинь» (Луцк). — Руководил комбайном, который копал сахарную свеклу. Я поинтересовался: оказывается, Андрей вовсе не исключение. Уже большая диаспора учителей английского языка с Украины находится в Поднебесной. Несмотря на то, что это довольно непростая и даже опасная страна для заработков. Но что может сдержать украинца? Прикинул, сколько родственников уехали за границу работать, — за голову схватился. И с моей стороны, и со стороны жены — полно. И старая, и новая волна. «Сезонных» не считаю, потому что, кажется, в каждой семье кто-то был как в Польше, так и в Москве (до войны, конечно). Говорю только о тех, кто «за бугром» уже закрепился. И некоторые неплохо так. Вот два года назад в селе Радванка, что на Львовщине, подлатали три километра дороги, потому что принимали важного гостя — Павла (Пола) Винника, генерал-лейтенанта армии Канады, заместителя начальника штаба обороны этой страны. Он был в Яворове на полигоне, где канадцы проводят совместные учения с нашими военными, и решил наведаться в деревню, откуда происходят его предки. Мама весь вечер готовила бутерброды для высокопоставленного родственника. Стали считать, сколько выходцев из Радванки осели на Западе, — получилось, что вместе с потомками еще на полсела людей наберется! Между тем Андрей снова собирается в Китай копать свеклу. Ведь кто еще может справиться с сверхсовременным немецким комбайном и не «угробить» его за сезон? Китайцы, наверное, думают, что это нас, украинцев, миллиард, а не их».